23 de março 2022 às 09:45

EM DIRETO | Mariupol: A tragédia que o Kremlin tenta esconder

Mariupol, palco de algumas das maiores atrocidades durante a invasão russa da Ucrânia, está a ser despedaçada longe da vista do mundo, com as comunicações cortadas e os últimos jornalistas internacionais já retirados da cidade. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.