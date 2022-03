14 de março 2022 às 14:19

EM DIRETO | Negociações entre Ucrânia e Rússia suspendidas por hoje devido a "pausa técnica"

O chefe de gabinete do presidente ucraniano adiantou que as negociações entre os dois países vão ser interrompidas esta segunda-feira, mas serão retomadas já amanhã. Zelensky também não vai discursar na Assembleia do Conselho da Europa, devido a "imprevistos urgentes". Desde o início da guerra, 90 crianças morreram. Segundo o relatório divulgado pelo gabinete do procurador-geral da Ucrânia, as cidades onde foram registadas mais mortes são Kiev, Kharkiv, Donetsk, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolayiv e na região de Zhytomyr. Acompanhe aqui a situação ao minuto.