14 de abril 2022 às 10:15

EM DIRETO | Peritos pouco convencidos com acusações de uso de armas químicas em Mariupol

Caso se verifiquem as acusações do uso de armas químicas pelas forças russas em Mariupol, “todas as opções estão em cima da mesa”, prometeu o ministro da Defesa britânico, James Heappey. Mas o mais difícil é provar essas alegações, dado que uma perícia independente é praticamente impossível com a cidade cercada. Além de analistas terem expressado ceticismo sobre os relatos que vão chegando, vindos do batalhão Azov. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.