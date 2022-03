25 de março 2022 às 22:06

EM DIRETO | Quase oito mil crianças ucranianas fugiram do seu país rumo a Portugal

Portugal já aceitou 22.055 pedidos de proteção temporária de pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia, segundo dados do SEF, divulgados esta sexta-feira. De acordo com o novo balanço do SEF, cerca de um terço dos refugiados ucranianos que chegam a Portugal e são beneficiários da proteção temporária são crianças ou adolescentes e mais de 60% são mulheres. Dos 22.055 pedidos de proteção temporária, 7.893 dizem respeito a menores. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.