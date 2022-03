8 de março 2022 às 10:32

EM DIRETO | Rússia ameaça cortar o fornecimento de gás à Europa. Navalny acredita em movimento anti-guerra

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse na segunda-feira que a retaliação da Rússia pode passar pela imposição de um embargo ao gás que chega à Europa através do gasoduto Nord Stream 1. O opositor russo Alexey Navalny, que se encontra preso, acredita que o movimento anti-guerra dentro do país “vai continuar a crescer em toda a sociedade”. E pede que os protestos dentro do país “não sejam travados em circunstância alguma”. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.