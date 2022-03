27 de março 2022 às 09:40

EM DIRETO | Rússia atacou Lviv com mísseis de cruzeiro de alta precisão

A Rússia confirmou este domingo que atacou a cidade ucraniana de Lviv, perto da fronteira com a Polónia, com mísseis de cruzeiro de alta precisão, avança a agência Reuters, que cita um comunicado do porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov. O ataque teria como alvos um depósito de combustível nos arredores da cidade e uma fábrica, na qual eram feitas reparações de sistemas anti-aéreos, estações de radar e miras para tanques. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.