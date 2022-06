2 de junho 2022 às 09:17

EM DIRETO | Rússia controla "a maior parte" de Severodonetsk, diz Reino Unido

As tropas russas conseguiram obter o controlo da "maior parte" de Severodonetsk. De acordo com o relatório diário do ministério da Defesa do Reino Unido, é "possível que a Rússia precise de uma pausa tática" antes de seguir para a região de Donetsk. "Fazer essa pausa pode, no entanto, colocar em risco os momentos [de sucesso] que foram tendo ao longo da semana". Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.