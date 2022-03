29 de março 2022 às 08:17

EM DIRETO | Rússia e Ucrânia regressam hoje às negociações

As duas delegações deverão falar sobre o estatuto de neutralidade da Ucrânia e sobre a abertura de corredores humanitários de forma a possibilitar a saída em segurança das pessoas das cidades que estão a ser bombardeadas.Tayyip Erdogan, presidente da Turquia vai estar com as delegações dos dois países antes do início do encontro. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.