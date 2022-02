27 de fevereiro 2022 às 09:40

EM DIRETO | Rússia entra na segunda maior cidade da Ucrânia. Madrugada do 4.º dia de Guerra marcada por ataques a civis

Os ucranianos continuam a evitar que a capital seja tomada pelos russos. A ofensiva russa já entrou na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, e cercou mais duas: Kherson e Berdyansk no sul da Ucrânia. Segundo o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Rússia está a "atacar de todo o lado", nomeadamente zonas ocupadas por civis, bombardeando bairros habitacionais. De acordo com os dados da ONU, já saíram 150 mil pessoas da Ucrânia. Acompanhe aqui todos os acontecimentos.