27 de março 2022 às 15:04

EM DIRETO | Rússia quer dividir Ucrânia ao meio, diz líder dos serviços secretos ucranianos

Kyrylo Budanov, líder dos serviços secretos do Ministério da Defesa (GURMO), disse este domingo, em comunicado, que o objetivo da Rússia é dividir a Ucrânia em dois, criando uma situação semelhante à divisão que existe entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.