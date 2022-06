14 de junho 2022 às 10:30

EM DIRETO | Severodonetsk e Lysychansk continuam sob intenso ataque russo

As autoridades ucranianas confirmaram que todas as pontes de Severodonetsk estão destruídas, no entanto a cidade não está "completamente" nas mãos das forças russas. Não é possível fazer uma retirada de civis, ao contrário do que se sucede na cidade de Lysychansk, que debaixo de fogo, está a retirar a população. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.