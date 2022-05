11 de maio 2022 às 10:10

EM DIRETO | Sumy e Chernihiv bombardeadas pelas tropas russas durante a noite

Situadas na fronteira ucraniana com a Rússia, as cidades foram durante a noite desta quarta-feira bombardeadas, informou o Serviço de Fronteiras ucraniano. Há cerca de um mês, as duas regiões também sofreram ataques. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.