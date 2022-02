27 de fevereiro 2022 às 13:40

EM DIRETO | Ucrânia aceita negociar com Rússia. Putin coloca forças de dissuasão nuclear em alerta máximo

Os ucranianos já conseguiram dominar novamente a capital do seu país. A Rússia propôs negociar com a Ucrânia em território bielorrusso, local que será benéfico para Putin, considerou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que acabou por aceitar o pedido de negociação. Esta será a primeira vez que os dois países conversam depois de os russos invadirem as terras ucranianas. Como resposta aos países da NATO, o Presidente russo ordena a colocação das forças de dissuasão nuclear em alerta máximo. Acompanhe aqui todos os acontecimentos.