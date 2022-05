16 de maio 2022 às 09:08

EM DIRETO | Ucrânia chega à fronteira russa com Kharkiv

As tropas ucranianas conseguiram chegar à fronteira da Rússia com Kharkiv, após a retirada das forças russas que lá estavam. A notícia é avançada pelo autarca da cidade, citado pela SkyNews. Ontem já havia circulado um vídeo nas redes sociais do Ministério da Defesa da Ucrânia que mostrava as forças ucranianas a chegar à fronteira. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.