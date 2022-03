11 de março 2022 às 19:10

EM DIRETO | Ucrânia espera por iminente invasão pela Bielorrússia ainda hoje

Ao 16º dia de invasão russa à Ucrânia, o governador de Kharkiv afirma que bombardeamentos russos atingiram um hospital psiquiátrico com 330 pessoas e, mais tarde, adiantou que um corredor humanitário na cidade de Izyum foi interrompido também por bombardeamentos. A Bielorrússia acusou Ucrânia de “provocação”, depois de Kiev ter garantido que aviões russos atacaram de propósito uma localidade bielorrussa, a partir do espaço aéreo ucraniano. Segundo a ONU, já fugiram do seu país cerca de 2,5 milhões de ucranianos, sendo que 1,5 milhões destes foram para a Polónia. Acompanhe aqui a situação ao minuto.