5 de abril 2022 às 10:10

EM DIRETO | Von der Leyen e Borrell deslocam-se a Kiev para falar com Zelensky

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, vão deslocar-se à capital ucraniana, Kiev, para se encontrarem com o presidente Volodymyr Zelensky. A informação foi avançada pelo porta-voz da União Europeia, que ainda disse que o encontro acontecerá “antes do evento de doação #StandUpForUkraine no sábado, em Varsóvia”. Acompanhe aqui os acontecimentos.