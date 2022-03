16 de março 2022 às 10:40

EM DIRETO | Zelensky diz que exigências da Rússia são cada vez "mais realistas"

As negociações entre Ucrânia e Rússia são retomadas hoje. Do lado ucraniano, o Presidente Zelensky disse que as exigências russas estão a tornar-se “mais realistas”. Já o Kremlin, não parece ser tão otimista, no entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo admitiu que existe “alguma esperança” de chegar a um acordo. Acompanhe aqui a situação ao minuto.