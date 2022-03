15 de março 2022 às 17:37

EM DIRETO | Zelensky recebe ovação no Parlamento canadiano. Putin acusa Kiev de não mostrar atitude "séria"

Vladimir Putin acusou, em conversa com Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, a Ucrânia de “não estar a mostrar uma atitude séria” para encontrar uma “solução mutuamente aceitável” para acabar com a guerra. Volodymyr Zelensky discursou no Parlamento canadiano, tendo sido aplaudido durante vários minutos. Acompanhe aqui a situação ao minuto.