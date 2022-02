Marcelo condena "muito, muito veemente" invasão russa

Marcelo Rebelo de Sousa faz uma condenação "muito, muito veemente daquilo que está a ser a conduta da Federação Russa", falando sobre o avanço militar russo à SIC Notícias.

O Presidente da República manifestou, também, "apoio ao apelo do secretário-geral das Nações Unidas no sentido de cessar essa violação flagrante do direito internacional. E, ao mesmo tempo, de testemunhar a total solidariedade para o Estado e para com o povo ucranianos".

O chefe de Estado, na sequência de "tudo o que temos vindo a assistir nas últimas horas", decidiu "convocar para o meio-dia uma reunião urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional que tem a presença do primeiro-ministro, dos seus ministros de áreas essenciais e estratégicas no domínio da Defesa Nacional, das chefias militares, dos representantes da Assembleia da República e, por videoconferência, também dos membros das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira para apreciar a situação e para, nomeadamente, apreciar o que venha a ser a proposta a apresentar pelo Governo e que carece do parecer favorável do Conselho".

Em causa as "decisões que envolvam as Forças Armadas Portuguesas", explica Marcelo. "Portugal tem agido em conjunto com a União Europeia no domínio de sanções económicas, financeiras e de outra natureza não-militar, mas, independentemente dessa matéria há uma muito específica que justifica a convocação do Conselho Superior da Defesa Nacional que é a que respeita ao envolvimento, no quadro da NATO e dentro do território da NATO, de Forças Armadas" nacionais. Desta forma, a convocatória serve para "apreciar aquilo que o Governo esteja, neste momento, a preparar para apresentar a esse Conselho", adiantou.

Marcelo não quis elaborar sobre quais as possíveis consequências da invasão russa, dizendo que devemos "esperar, por um lado, pela posição da União Europeia no quadro das sanções. [...] Neste momento, o que importa é a condenação veemente, muito clara e frontal, a reafirmação do direito internacional, o apoio ao apelo do secretário-geral das Nações Unidas e a solidariedade para com o Estado e o povo ucranianos".

O Presidente da República terminou a sua intervenção afirmando que o Governo "está a acompanhar" a situação dos portugueses e das pessoas com dupla nacionalidade que se encontram na Ucrânia.