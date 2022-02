Efemérides de 24 de fevereiro

1530 Foi coroado há 492 anos Carlos V (1500-58, I de Espanha), em Bolonha (pelo Pontífice que o contestara, Leão X, 1475-1521, entronizado em 1513), como Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, marido de Isabel de Portugal (1503-39), vindo a deixar esta coroa em 1519 ao seu irmão mais novo, Fernando II (1503-64), e o trono Espanhol ao filho, Felipe II de Espanha (1727-98, I de Portugal).

1582 Gregório XIII estabeleceu há 450 anos o calendário gregoriano, que se tem imposto ao romano juliano por todo o lado.

1842 Proclamada há 180 anos a restauração da Carta Constitucional, no Porto, D. Maria II entregou o Governo ao duque da Terceira.

1901 A Igreja Ortodoxa excomungou há 121 anos o escritor russo Leon Tolstoi (1828-1910), autor de Guerra e Paz.

1903 Os EUA adquiriram há 119 anos a base naval de Guantánamo, em Cuba, pouco depois de ajudarem este país a conseguir militarmente a independência de Espanha.

1912 O ex-Presidente (em funções entre 1919-23) António José de Almeida fundou há 110 anos o Partido Evolucionista, cisão do Movimento Republicano (Afonso Costa ficaria no Partido Democrático), que teve como porta-voz o jornal República.

1920 Foi constituído há 102 anos o Partido Nacional Socialista Alemão, o partido nazi de Adolf Hitler, em Munique.

1978 O então ministro socialista português do Assuntos Sociais, António Arnault (1936-2018), apresentou há 44 anos o Serviço Nacional de Saúde, universal, de acordo com a Constituição de 1976.

1991 Começou há 31 anos, de madrugada, no tempo do Presidente americano George Bush pai (n.1924, em funções entre 89-93) a ofensiva terrestre das forças aliadas contra as tropas iraquianas no Kuwait, com o avanço de um milhão de soldados e dez mil blindados.

2004 Foi encontrada morta em Nampula (assassinada brutalmente dias antes) há 18 anos a irmã-religiosa-evangélica brasileira Doraci Edinger, de 53, que alertara para o tráfico de órgãos, em Nampula, Moçambique.

2019 A Cimeira do Vaticano sobre escândalos de abusos sexuais anunciou há 2 anos que levará os casos surgidos na Igreja aos tribunais.

2021 Iniciativa COVAX apoiada pelas Nações Unidas começou há 1 ano a entregar vacinas para países de renda média e baixa com o primeiro envio da AstraZeneca para o Gana.