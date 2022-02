Ataque na Ucrânia terá impacto nos preços dos combustíveis em Portugal

De acordo com António Comprido, "tudo o que é instabilidade vai ter impacto na cotação do petróleo e como consequência no preço dos combustíveis".





O ataque da Rússia em território ucraniano, que fez disparar o preço do barril do Brent para acima dos 102 dólares por barril, vai ter impacto nos preços dos combustíveis em Portugal. A garantia foi dada pelo secretário-geral da Associação Portuguesa De Empresas Petroliferas (APETRO).

De acordo com António Comprido, "tudo o que é instabilidade vai ter impacto na cotação do petróleo e como consequência no preço dos combustíveis", disse ao site Eco.

Isto, numa altura em que os preços dos combustíveis em território nacional têm estado a subir há várias semanas consecutivas. No início desta semana, os preços do gasóleo e da gasolina voltaram a aumentar, depois de na semana passada a gasolina 98 aditivada ter superado os dois euros por litro em alguns postos de abastecimento do país.