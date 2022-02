Príncipe Harry apresenta queixa por difamação contra um jornal britânico

Em causa está um artigo publicado pelo Mail on Sunday que dizia que o duque de Sussex tinha mentido sobre a oferta para pagar pela sua própria proteção policial no Reino Unido.





O príncipe Harry apresentou uma queixa por difamação contra o jornal Mail on Sunday devido a uma história que alegava que o duque de Sussex mentiu sobre a oferta para pagar pela sua própria proteção policial no Reino Unido. Segundo o jornal The Telegraph, a queixa foi apresentada no Supremo Tribunal na quarta-feira.

A queixa surge depois dos advogados do príncipe britânico terem confirmado ao Supremo Tribunal que Harry adoraria visitar o seu país natal com Meghan Markle e os filhos, Archie, de 2 anos, e Lilibet de 8 meses, mas que "não se sentiriam seguros" ao fazê-lo sem qualquer proteção pessoal. De acordo com o Page Six, o príncipe paga a própria segurança privada para a sua família.

Recorde-se que no final do ano passado, Meghan Markle venceu uma disputa legal contra o mesmo órgão de comunicação social por causa de uma publicação de uma carta que escreveu para o seu pai. O tribunal provou que o Mail on Sunday violou a privacidade da duquesa. Em consequência, o jornal pagou uma elevada indemnização e publicou na sua primeira página um pedido de desculpa.