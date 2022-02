24 de fevereiro 2022 às 13:00

DGS aponta dia 3 de abril como data para levantar todas as restrições contra a covid-19

Note-se que, no último conselho de ministro, a ministra da Presidência indicou que o Governo vai seguir o critério definido pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças para o levantamento de todas as restrições: Portugal deve atingir o limiar de 20 mortes por milhão de habitantes causadas pela covid-19 para conseguir aliviar as medidas instauradas.