Ucrânia pediu produtos de assistência médica à União Europeia

Janez Lenarcic, comissário europeu para a gestão de crises, afirmou esta quinta-feira que a Ucrânia submeteu um pedido urgente para receber produtos de assistência médica à União Europeia.

“Convoco todos os Estados-membro e os estados participantes [neste mecanismo] a responderem imediatamente com ofertas de assistência. A hora de ajudar é agora”, apelou Janez Lenarcic, através da rede social Twitter.

Following the completely unjustified Russian invasion today, Ukraine has submitted an URGENT request for medical aid items via the 🇪🇺 Civil Protection Mechanism. I call on all MS and participating States to immediately respond with offers of assistance. The time to help is NOW❗ pic.twitter.com/gjZ2z34RBg