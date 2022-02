Conselho de Defesa Nacional dá luz verde à participação das Forças Armadas Portuguesas na NATO

Após a reunião do conselho de Defesa Nacional, com a presença do Presidente da República, foi divulgado um comunicado no site da Presidência da República.





O Conselho Superior de Defesa Nacional decidiu "por unanimidade", numa reunião de caráter urgente, esta quinta-feira, dar um "parecer favorável às propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO", anuncia o Tenente-General João Vaz Antunes numa nota informativa já publicada no site da Presidência da República.

"Com base na posição de princípio expressa pelos órgãos de soberania, nomeadamente, o Presidente da República, o Primeiro-ministro e pelo representante da Assembleia da República do principal partido da oposição, e atendendo à informação analisada", o Conselho concordou com dois pontos.

Quais? A "ativação da Very high readiness Joint Task Force (VJTF) e das Initial Follow-On Forces Group (IFFG) para eventual empenhamento nos planos de Resposta Graduada da NATO" e a "eventual antecipação do segundo para o primeiro semestre de projeção de uma companhia do Exército para a Roménia".

Veja aqui a nota informativa