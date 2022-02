Efacec. Estado vende empresa à DST mas ainda fica com participação de 25%

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a venda da Efacec ao grupo português DST SGPS, que foi o único a apresentar proposta final à compra dos 71,73% da empresa que estão nas mãos do Estado. No entanto, o Estado vai ficar com uma participação de 25%.

“Após a assinatura do contrato de venda, vai decorrer um período de reestruturação dos capitais próprios da empresa da qual poderá resultar, nesta fase, numa participação de até 25% na Efacec decorrente da capitalização pela Parpública”, explicou o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, em conferência de imprensa, onde garantiu que “a minuta final aprovada permite acautelar os interesses do Estado tendo em conta a circunstância financeira atual da empresa”.

O comunicado do Conselho de Ministros faz saber que foi aprovada “a resolução que seleciona a DST – SGPS, S. A. para a aquisição de, pelo menos, 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions. A presente resolução aprova a minuta do instrumento jurídico a celebrar para efeitos de concretização desta venda, e autoriza a Parpública a realizar as diligências ainda necessárias à conclusão da operação”.