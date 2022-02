Deputados aprovam por unanimidade levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita

A votação foi feita esta quinta-feira, na mesma sessão em que o Parlamento discutiu a atual situação da Ucrânia, com a intervenção do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.





Depois da decisão a favor da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, foi a vez da Comissão Permanente da Assembleia da República aprovar, esta quinta-feira, o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita.

A Comissão Permanente - órgão que substitui o plenário fora do período de funcionamento efetivo da Assembleia da República - esteve reunida hoje para debater sobretudo o tema da atualidade: o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tendo estado presente o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

No entanto, no final, os deputados aprovaram, por unanimidade, o pedido de levantamento da imunidade do antigo ministro da Administração Interna, e ainda deputado do PS, Eduardo Cabrita.

Recorde-se que, em janeiro, o Ministério Público solicitou à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita para que possa ser constituído e interrogado como arguido no caso do acidente que vitimou mortalmente um trabalhador na Auto Estrada 6.