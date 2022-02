Ucrânia e Rússia. Quais as relações comerciais com o nosso país?

Situação de conflito entre Rússia e Ucrânia pode afetar as relações comerciais com Portugal.





Numa altura em que tanto se fala de que forma esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar a economia portuguesa, importa também perceber qual é a nossa relação comercial com estes dois países. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) não deixam margem para dúvidas: as exportações de Portugal para a Ucrânia subiram 16,7% no ano passado, face ao ano anterior para os para 35,9 milhões de euros.

Do lado contrário, nesse mesmo ano, as importações de bens da Ucrânia para o nosso país cresceram 44% para os 296,5 milhões de euros. Feitas as contas, esses valores representam um valor negativo para a balança comercial de 260,7 milhões de euros.

Ainda no que diz respeito ao ano 2021, a Ucrânia era o 68.º cliente de Portugal mas estava bem acima na lista dos fornecedores: 30.º.

Por tipos de produtos, os principais enviados para Kiev são as máquinas e aparelhos, que representaram um peso no total de 20,6% do ano passado, às quais se juntam os produtos alimentares (16,3%), madeira e cortiça (16,2%), pastas celulósicas e papel (11,6%) e metais comuns (7,2%).

Em valores, as máquinas e aparelhos totalizaram 7,4 milhões de euros e as de produtos alimentares chegaram aos 5,8 milhões de euros, o mesmo valor para a madeira e cortiça. Já as exportações de pastas celulósicas e papel chegaram aos 4,1 milhões de euros, enquanto as de metais comuns fixaram-se nos 2,6 milhões de euros. À exceção desta última, todos os outros produtos registaram crescimentos face a 2020.

Do lado contrário, o que Portugal mais compra à Ucrânia são produtos agrícolas, que representam mais de dois terços das compras (71,3%). Seguem-se metais comuns (18,1%), químicos (3,7%), máquinas e aparelhos (1,5%) e madeira e cortiça (1,3%).

Além disso, o milho representa mais de metade (51,2%) das compras feitas à Ucrânia, com um total de 151,7 milhões de euros, um aumento de 25,1% face a 2020.

No entanto, as relações comerciais com a Rússia são mais fortes mais que não seja por causa do gás natural. As exportações portuguesas rondaram os 270 milhões no ano passado, tendo as importações ultrapassado os 1070 milhões de euros. Estes valores representam um défice comercial para Portugal com a Rússia de mais de 800 milhões de euros em 2021.

No entanto, feitas as contas a Rússia representa apenas 0,3% do total das vendas de Portugal ao exterior.

Em termos de produtos, as principais exportações do nosso país para a Rússia são produtos agrícolas, madeira e cortiça e máquinas e aparelhos.

Do lado contrário, compramos principalmente combustíveis, metais e produtos químicos.

E as remessas?

O envio de remessas dos ucranianos em Portugal para o seu país viu o valor registar uma descida de 7% para os 17,5 milhões de euros no ano passado, segundo os dados do Banco de Portugal. Este valor está acima dos 16,4 milhões de euros registados em 2020 mas muito abaixo dos 49 milhões enviados em 2011.

Do lado contrário, os portugueses na Ucrânia enviaram para Portugal, em 2021, 210 mil euros, o que representa uma quebra face a 2020, em que foram enviados para o nosso país 270 mil euros. Mais uma vez, este é um valor que tem vindo a decrescer desde 2014, em que foram enviados para Portugal pelos portugueses na Ucrânia, 870 mil euros.

Atualmente, os ucranianos são a quinta nacionalidade mais representativa em Portugal, com 28 629 cidadãos do país a viver em solo português, segundo os dados do SEF. Em 2011 viviam em Portugal mais de 48 mil ucranianos.