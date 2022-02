Ator Sean Penn está em Kiev a gravar um documentário sobre a invasão russa

Atualmente com 61 anos, o artista visitou a Ucrânia no final de 2021 com o intuito de começar a fazer investigação para o seu próximo filme. Contudo, ao que parece, as coisas acabaram por “andar” mais rapidamente do que aquilo que Penn pensaria. O ator viu-se obrigado a voltar numa altura em que a Rússia cumpriu as promessas e cruzou as fronteiras do país.

De acordo com os vários órgãos de comunicação social, Sean Penn está no terreno a gravar um documentário e participou numa das conferências de imprensa do governo ucraniano esta quinta-feira, 24 de fevereiro, o primeiro dia da invasão.

“Sean Penn demonstra a coragem que falta a muitos outros, especialmente aos políticos ocidentais. O realizador veio especialmente a Kiev para registar todos os eventos que estão a acontecer actualmente na Ucrânia e contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país”, lê-se numa nota publicada na rede social do gabinete do primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Nas conferências de imprensa, o artista encontrou-se ainda com a vice-primeira-ministra, Iryna Vereshchuk, e conversou com jornalistas e militares sobre o conflito. “O realizador já esteve na Ucrânia em Novembro de 2021”, com vista à preparação do documentário da VICE Studios, acrescenta o gabinete de Volodymyr Zelensky. Nessa altura, visitou também as linhas da frente das Forças Armadas ucranianas junto à região de Donetsk.