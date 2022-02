Internamentos continuam em queda. Incidência volta a descer mas Rt sobe ligeiramente

A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou novamente o maior número de novos casos: 3.559. Há agora 1.501 doentes covid internados, menos 59 do que no último balanço.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 10.376 novos casos de covid-19 e 32 mortes associadas à doença. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, elevam para 3.241.451 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 20.973 as vítimas mortais.

A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou novamente o maior número de novos casos: 3.559. Segue-se o Norte, com 2.267 infeções, o Centro, com 2.123, o Algarve com 626 e o Alentejo com 531. Nos Açores há mais 656 casos e na Maderia mais 614.

Dos 32 óbitos, 14 ocorreram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, sete no Centro, seis no Norte, quatro no Alentejo, e um nos Açores. Tanto a Madeira como o Algarve não resgistaram qualquer morte associada à doença.

Já o número de doentes nos hospitais portugueses devido à covid-19 voltou a descer. Há agora 1.501 doentes covid internados, menos 59 do que no último balanço. Destes, 98 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos oito pessoas em relação a ontem.

Por outro lado, mais 22.645 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, ontem tinham tinho 9.591, elevando assim para 2.741.600 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Os casos ativos desceram em relação a ontem: há agora 456.233, menos 12.301. As autoridades de saúde têm neste momento 438.633 contactos em vigilância, menos 10.061 do que na véspera.

A incidência e o índice de transmissibilidade (Rt) foram atualizados esta sexta-feira. A incidência nacional é de 2222,5 casos de infeção por 100 mil habiantes nos últimos 14 dias, uma diminuição em relação à última atualização, feita na quarta-feira, quando era de 2533,7. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é agora de 2157,4, registando também uma queda. Na ultima atualização era de 2470,4 casos.

Já o Rt nacional subiu ligeiramente, de 0,72 para 0,73. O do continente aumentou ligeiramente, de 0,70 para os 0,71.

Consulte aqui o boletim na íntegra.