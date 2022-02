Relação de Lisboa revoga algumas das medidas impostas pelo juiz Carlos Alexandre a Berardo

Recorde-se que o comendador e o seu advogado, André Luiz Gomes, foram detidos em julho do ano passado no âmbito do processo Caixa Geral de Depósitos.





O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu revogar parte das medidas impostas pelo juiz Carlos Alexandre a Joe Berardo, avança a CNN Portugal, que teve acesso ao acórdão.

De acordo com a estação televisiva, o acórdão indica que Berardo, que estava proibido de contactar com mais de 20 pessoas, não poderá manter contacto apenas com o advogado e coarguido André Luz Gomes. Além disso, o empresário pode voltar a frequentar as suas empresas e aquelas nas quais tem participações. Mantém-se, contudo, a caução de cinco milhões de euros e a proibição de sair do país, exceto com autorização do tribunal.

Recorde-se que o comendador e o seu advogado, André Luiz Gomes, foram detidos em julho do ano passado no âmbito do processo Caixa Geral de Depósitos. São suspeitos da prática, em coautoria, de oito crimes de burla qualificada, um de branqueamento, um de fraude fiscal qualificada, dois de abuso de confiança qualificado e um de descaminho.