Grupo sul-coreano BTS é o mais vendido do mundo

Pelo segundo ano consecutivo, o grupo sul-coreano de k-pop BTS foi escolhido para receber o Global Recording Artist of the Year, prémio da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), que elege os dez artistas mais vendidos mundialmente.

Essa foi a primeira vez na história da premiação que um mesmo artista/grupo vence por dois anos consecutivos. Em 2020, estes foram os primeiros coreanos a ficarem no topo da lista.

O prémio congratula o desempenho mundial de um artista ou grupo, seja em formato digital ou físico, ou seja, a performance em plataformas de streamings ou vendas de discos, incluindo o sucesso em espetáculos, número de discos lançados, repercussão e ainda divulgação.

Em maio de 2021, o BTS lançou ‘Butter’, ficando em primeiro lugar na Billboard Hot 100 dos EUA, durante sete semanas consecutivas.

Em julho, o novo single do grupo, chamado ‘Permission to Dance’, também estreou em primeiro lugar no Hot 100. Já em setembro, Coldplay e BTS lançaram o single ‘My Universe’, que também alcançou o primeiro lugar nos EUA. Além disso, os sul-coreanos também se destacaram na Ásia.

Esta semana, a agência que representa o grupo anunciou que este voltará aos palcos dos EUA em abril, com a turnê ‘Permission to Dance on Stage’.

Em segundo lugar na lista da IFPI de 2021 ficou a cantora Taylor Swift. Em seguida, está a cantora Adele e a premiação também contemplou Billie Eilish, Ed Sheeran e The Weeknd, Drake, Justin Bieber, Seventeen e Olivia Rodrigo.