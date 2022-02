Sismo de magnitude 4,4 sentido na ilha de São Miguel nos Açores

Um sismo de magnitude 4,4 na escala de Richter e com epicentro a 57 quilómetros a Este-Sudeste de Água Retorta, na ilha de São Miguel, Açores, foi esta sexta-feira sentido em várias freguesias do concelho de Povoação.

O sismo, segundo diz o centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), foi sentido às 16h21 (17h21 em Lisboa) e com intensidade máxima na freguesia de Povoação, concelho de Povoação.diz ainda o portal do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros.

De acordo com a Proteção Civil, o sismo foi ainda sentido na ilha de São Miguel com "intensidade III/IV na freguesia de Água Retorta" e "intensidade III na freguesia da Ribeira Quente", ambas no concelho da Povoação.