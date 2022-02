Prio suspende compras à Rússia

"Estamos solidários com o povo ucraniano e com o povo russo, ambos primeiras vítimas inevitáveis deste conflito", diz a empresa.





A PRIO informou esta sexta-feira do seu "pequeno contributo" para ajudar a travar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, "através da aplicação, à sua modesta escala, das sanções económicas que tem na sua mão impor à economia russa", informou esta sexta-feira a empresa de combustíveis.

"Nesse sentido, a partir de hoje de manhã e até estabilização da situação no terreno, a PRIO deixou de considerar como parte dos seus fornecedores e de adquirir quaisquer produtos a empresas russas ou diretamente relacionadas, como fazia no passado. Este é um gesto contra a guerra e contra um regime, e nunca contra um povo. Estamos solidários com o povo ucraniano e com o povo russo, ambos primeiras vítimas inevitáveis deste conflito", lê-se no comunicado.

Em 2021, a PRIO "transacionou com empresas da Rússia ou diretamente relacionadas, cerca de 20 milhões de euros de equipamentos, combustíveis e matérias-primas para biocombustíveis avançados ultra-sustentáveis, valor equivalente a sensivelmente 2,5% das suas compras ao longo do ano", diz ainda o mesmo documento.