Cristóvão Norte: "O maior orgulho da minha vida foi ser deputado"

Por Sónia Peres Pinto e Vítor Rainho

Ao fim de onze anos prepara-se para deixar de ser deputado, cargo que muito o orgulhou. Recebeu-nos na AR, onde estavam muito poucos parlamentares e falou de tudo. Da vida, do seu amor por cães, embora ache estranho a humanização dos animais que alguns querem impor, e do futuro. Sobre uma possível candidatura à liderança do PSD deixou a dúvida no ar. «Não está nas minhas cogitações candidatar-me a líder, mas nunca se sabe». Defendeu, já no final da entrevista, que o PSD deve sugerir os nomes de Durão Barroso e Pedro Passos Coelho para o Conselho de Estado.

Foi eleito presidente da Assembleia Municipal de Faro, da comissão política distrital do Algarve com 90% dos votos, mas não entrou nas listas do PSD. O que lhe ocorre dizer?

A minha circunstância pessoal não é o mais relevante na avaliação que fiz a respeito da forma como as listas no PSD foram construídas. Esse é um dossiê encerrado, não faz sentido fazer a autópsia desse processo, outros sim para que o PSD se possa reposicionar, ter um novo papel na sociedade portuguesa, refletir sobre as causas conjunturais e estruturais que conduzem à estagnação eleitoral do PSD e à hegemonia do PS. Mas direi o que já tinha dito: o PSD não ganha quando exclui, quando se diminui, quando se refere à tese de que deve ser rigorosamente ao centro, à direita, onde quer que seja no espetro político, quando esse ponto geométrico não tem conteúdo útil e não é capaz de suscitar confiança e esperança nos portugueses. Já antes da constituição das listas se distinguia alguma vontade da direção política nacional do PSD em não ser tão plural como a história do partido sempre convidou. O PSD é formado por diversas correntes: sociais-democratas, conservadores, liberais e até pessoas de formação mais pragmática, em que o caráter ideológico é menos expressivo, mas sempre foi capaz de oferecer uma alternativa no campo político não socialista porque era uma família ampla, plural, não distinguia os seus afiliados e esse corte com essa tradição do PSD foi, entre outras circunstâncias - algumas delas de natureza estrutural que o PSD deve refletir -, a causa da recomposição do espaço político à direita. E que resultou muito da circunstância de o PSD não ter feito uma oposição liderante, afirmativa, uma oposição de desgaste do Governo sim, mas também uma oposição de propositora, nem de ter capacidade depois de bradar que o PS governava amarrado à esquerda - e de não ter existido na história política portuguesa fora os primeiros anos, um Governo tão à esquerda e tão capturado pela esquerda como aquele que tem sido liderado por António Costa - nem assim o PSD foi capaz de apresentar um programa suficientemente distintivo.

