Pedro Strecht: "Há muitos adultos que dizem que não falaram porque acharam que ninguém ia acreditar"

Lidera a comissão que está a investigar os abusos sexuais de menores na Igreja. Vinte anos depois do escândalo Casa Pia, onde ouviu os relatos das crianças mais novas violentadas, diz que a reparação do passado é ainda mais difícil quando a dor foi calada durante anos. E admite que, como aconteceu, poderá haver uma tentativa de descredibilização.





Pedro Strecht, pedopsiquiatra que se tornou conhecido pela intervenção no caso Casa Pia, coordena a comissão criada pela Conferência Episcopal para receber e investigar denúncias de abusos sexuais na Igreja. Em entrevista, revela que a comissão já fez denúncias ao Ministério Público, mesmo de casos que estão prescritos. E admite que ele próprio precisa de fazer terapia para poder lidar com o seu trabalho no dia-a-dia. Sabe que as classes se defendem e que, à semelhança do que aconteceu na Casa Pia, a comissão e os testemunhos das vítimas podem vir a ser descredibilizados: «Os processos são sempre os mesmos. Na Casa Pia, começaram por desacreditar as vítimas, depois a equipa e os investigadores. Tentaram desmantelar por etapas tudo aquilo que era uma evidência.»

Faz este ano duas décadas que veio a público o escândalo Casa Pia, em que interveio como médico dos menores que tinham sido abusados. Acha que foi por ter participado nesse processo de pedofilia que foi convidado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para presidir a esta comissão independente?

Penso que, provavelmente, me convidaram pelo todo da minha experiência profissional - e a Casa Pia, de facto, faz parte dela. Em comum existe o tema dos abusos sexuais, no entanto, são processos completamente diferentes. Na altura, havia processos-crime a decorrer, com pessoas em prisão preventiva, e eu era o médico das vítimas mais novas. Tinha os miúdos à minha frente. Neste caso, as vítimas têm uma origem e uma estrutura completamente diferente. Ou seja, do ponto de vista médico, há uma interface; do ponto de vista do processo e da intervenção, são coisas distintas.

Quer dizer que há uma diferença muito grande, do ponto de vista terapêutico, entre tratar menores que foram abusados recentemente e vítimas que foram alvo de abusos há décadas?

Claro! Quando tenho crianças ou adolescentes à minha frente que estão a ser alvo de abusos, sinto que os posso ajudar no momento e que ainda posso mudar alguma coisa nas suas vidas. Aqui, com vítimas que foram alvo de abusos há 30 ou 50 anos, apesar de estarmos a falar também da sua infância e de certa forma ser a criança que temos à nossa frente, sei perfeitamente que a possibilidade de reparação do passado é muito mais difícil e complexa. É difícil de gerir o sofrimento destas pessoas justamente porque já não são crianças.

