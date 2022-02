GNR deteve mais de 400 pessoas e detetou mais de 9.000 infrações entre 18 e 24 de fevereiro

A GNR deteve em flagrante mais de 400 pessoas, entre os dias 18 e 24 de fevereiro.

Em comunicado, este sábado, a força de segurança indica que, para além da sua atividade operacional diária, levou a cabo, nestes dias, um conjunto de operações que visaram não só a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional. Destas operações resultaram 406 detidos: 130 por condução sob o efeito do álcool, 74 por condução sem habilitação legal, 17 por tráfico de estupefacientes, 13 por violência doméstica; nove por furto e roubo e cinco por incêndio florestal.

Além disso, a GNR detetou ainda 9.001 infrações: 1.412 excessos de velocidade, 613 por falta de inspeção periódica obrigatória, 592 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 485 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 333 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 300 por falta de seguro de responsabilidade civil, 290 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 224 relacionadas com tacógrafos.