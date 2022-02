Kremlin diz que invasão esteve suspensa na sexta-feira mas foi retomada este sábado

O Kremlin informou, este sábado, que Vladimir Putin ordenou às tropas russas a suspensão da invasão à Ucrânia na sexta-feira, contudo, as operações militares foram retomadas hoje uma vez que Kiev se recusou a negociar.

Segundo disse o porta-voz do Kremlin, Dmitriy Peskoy, em conferência de imprensa, o Presidente russo, Vladimitir Putin, ordenou a suspensão da ofensiva militar em antecipação a uma possível negociação com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Contudo, Putin desistiu da ideia uma vez que as conversações com Kiev não aconteceram, o que levou a que as operações fossem retomadas.

Recorde-se que, na sexta-feira, tanto Putin como Zelensky falaram sobre possíveis negociações. Segundo o porta-voz do Kremlin, após a ordem de Putin, as tropas russas entraram em confronto apenas com “grupos nacionalistas”. Contudo, o governo ucraniano indica que as forças russas continuam a atacar várias cidades ucranianas.