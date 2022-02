A marcha da impunidade

Por Aristóteles Drummond

O Supremo Tribunal aprovou mais uma medida que aumenta a impunidade dos acusados e dezenas de condenados na Operação Lava-Jato, a maior apuração de corrupção da história e, em volume de dinheiro, certamente a maior do mundo. Decidiu que as informações passadas à Justiça, em acordo, pela Odebrecht não podem ser usadas. Com isso, as provas de que a empresa pagou a compra do imóvel onde está o Instituto Lula perdem valor. Antes, já havia tornado sem efeito as condenações em duas instâncias de Lula pelo seu sítio em Atibaia e o apartamento no Guarujá. Perplexidade geral com este tipo de comportamento.

Esta ação une Bolsonaro a Lula, uma vez que ambos acreditam que possam ganhar a eleição de outubro, desde que o adversário seja o outro. Bolsonaro silenciou sobre a prescrição de outros processos que envolvem seu adversário. Ambos temem que a saída de um dos dois da segunda volta possa abrir caminho a um nome forte que reúna a parcela da população que não quer votar em nenhum dos dois.



Variedades

• Flamengo perde mais uma decisão. A torcida já está contra Paulo Sousa.



• São 30 os brasileiros que jogam futebol na Ucrânia. Espalhados em dezesseis clubes.



• O vinho tem um futuro promissor no Brasil. Apesar do consumo ter crescido muito nos últimos anos, não chega a 8% do registrado na Itália ou Portugal. Chile, Argentina e Portugal são os que mais exportam para o mercado brasileiro. A qualidade do vinho brasileiro vem aumentando, mas os preços ainda não são competitivos com os importados.



• As exportações brasileiras, no ano passado, totalizaram 280 mil milhões de dólares, com superávit de 61 mil milhões. Mas a dependência da China é significativa, pois um terço das vendas é para o gigante asiático.

• Não para de crescer a chegada de venezuelanos pela fronteira Norte do país. O Governo tem sido ágil em os distribuir pelas diferentes regiões, mas muitos acabam se dirigindo a São Paulo. Nos últimos quatro anos, um terço da população deixou a Venezuela, especialmente jovens, indo para os EUA, Colômbia e Brasil.

• Mesmo com a pandemia, Trancoso, no litoral sul da Bahia, continua a receber europeus para a compra de habitações. A maioria tem sido de italianos e franceses e o preço médio está em torno de dois milhões e meio de euros equivalentes. O aeroporto local já aumentou sua área de estacionamento de aeronaves executivas.

• Pandemia decrescente, mas óbitos na faixa dos mil por dia. Na proporção, situação muito em linha com os números portugueses.



• A tragédia de Petrópolis, com cerca de 200 mortos, foi um fenómeno da natureza, pois foi limitada à sede do município. Mas mostra a irresponsabilidade das câmaras que fecham os olhos a ocupação irregular das encostas.



• Na política, surge a possibilidade de união de alguns pretendentes à segunda via. Tudo vai depender de Bolsonaro cair nas sondagens e não ir à segunda volta.



• O dólar e o euro continuam em que queda no Brasil. Os economistas acham que é pelos juros altos. Novas medidas de cunho eleitoral na economia previstas para depois da Carnaval.

Rio de Janeiro, fevereiro de 2022