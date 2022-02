Costa mantém suspense na dança das cadeiras

António Costa continua a não abrir o jogo, mas, tal como o Nascer do SOL avançou, o futuro Executivo está fechado e integra as principais figuras (com futuro) no PS. E nomes como Sampaio da Nóvoa, Marta Temido ou Ana Mendes Godinho e Alexandra Leitão.





Só falta formalizar os convites e anunciar os nomes. António Costa mantém o suspense mas já tem tudo fechado, mas o novo Governo só será tornado público «nas vésperas» da tomada de posse, que poderá acontecer a 29 de março, tal como deu a entender o Presidente da República na semana passada. Como o Nascer do SOL avançou há semanas, o primeiro-ministro indigitado já tem a estrutura do gabinete e os respetivos nomes ‘fechados’, apesar de os manter sob sigilo absoluto. Neste momento, já se dá como certo que façam parte do elenco os seis ‘ases’ do PS – Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva, Duarte Cordeiro e José Luís Carneiro.

Entre estes, há ainda algumas incertezas quanto às pastas, sendo que Ana Catarina Mendes deverá assumir a Defesa Nacional e não a pasta da Solidariedade, Segurança Social e Trabalho, que deverá manter-se na tutela de Ana Mendes Godinho, como recompensa pelo resultado conseguido na resposta à pandemia da covid-19 e no apoio à manutenção do emprego. Por razões semelhantes, Marta Temido também deverá ser reconduzida na pasta da Saúde.

Já o ex-presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina deverá mesmo ficar com a pasta das Finanças. A par com Duarte Cordeiro, era também um dos nomes apontados para gerir os Fundos Europeus, mas a tutela deverá ser entregue ao diretor de campanha do PS, que poderá assumir a pasta do Ambiente, de onde sairá Matos Fernandes.

António Costa contará ainda a seu lado com Mariana Vieira da Silva (na Presidência do Conselho de Ministros), Pedro Nuno Santos (que transitará das Infraestruturas para a Economia), sendo que Siza Vieira rumará às Necessidades para render Augusto Santos Silva, nome já praticamente garantido dentro do PS para presidir a Assembleia da República. A José Luís Carneiro caberá o desafio de assumir a tutela da Administração Interna.

A este leque juntam-se ainda Alexandra Leitão, que deverá suceder a Francisca Van Dunem no Ministério da Justiça, e o ex-candidato presidencial Sampaio da Nóvoa na Educação, ministério que incluirá também o Ensino Superior.

Ao lote dos indisponíveis, e tal como o Nascer do SOL anunciou na última edição, juntou-se entretanto o até aqui ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

O número final de novos ministros ainda é desconhecido, mas na nova orgânica do Executivo há três outros ministérios (além do do Ensino Superior) que deixam de existir ou são integrados noutras tutelas: Mar, Planeamento e Modernização Administrativa. Por definir ficam ainda os ministros da Cultura e da Agricultura.

Os ‘indisponíveis’

Do conjunto dos atuais ministros, pelo menos quatro transmitiram ao PM a sua indisponibilidade para continuar. Um deles transita para a cadeira da Presidência da Assembleia da República.

Francisca Van Dunem

Muito antes de passar a acumular com a pasta da Administração Interna já se sabia que Francisca van Dunem não iria continuar ministra da Justiça. «Vou acabar como comecei. Comecei em Tires e acabo seguramente também aqui, será o meu último ato oficial», confirmou a 11 de fevereiro, à margem da inauguração da primeira fase de requalificação do Estabelecimento Prisional de Viseu.

Graça Fonseca

Depois de ter manifestado ao primeiro-ministro, António Costa, a vontade de sair, Graça Fonseca é uma das baixas confirmadas e irá abandonar a tutela da Cultura, setor em que foi dacumulando descontentes ao longo da legislatura. Não tanto por culpa própria, mas pela incapacidade para assegurar investimento para um setor em que os lóbis não perdoam.

Augusto Santos Silva - Presidente da Assembleia da República

De saída do Executivo está também o atual chefe da diplomacia portuguesa, que deverá ser nomeado candidato do PS ao lugar de Ferro Rodrigues na presidência da Assembleia da República, tal como o jornal i avançou em primeira mão no início do mês. Santos Silva, antes ainda do verão passado, já anunciara a vontade de deixar funções governativas, em que é recordista.

João Pedro Matos Fernandes

Tal como Nascer do SOL também já avançara em primeira mão, João Pedro Matos Fernandes não continuará à frente da pasta do Ambiente – que deverá passar para as mãos de Duarte Cordeiro. O ainda ministro deverá assumir o seu lugar de deputado na Assembleia da República, para o qual foi eleito pelo círculo eleitoral do Porto nas legislativas de 30 de janeiro.