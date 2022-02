Central do Pego. Prolongado prazo para concorrentes se pronunciarem

O prazo para os concorrentes ao ponto de ligação à rede elétrica da central a carvão do Pego, em Abrantes, se pronunciarem sobre a decisão preliminar foi de novo prorrogado, até sexta-feira.

O calendário inicial do concurso ao ponto de ligação à rede elétrica da central do Pego, em Abrantes, cuja produção a carvão foi encerrada em novembro de 2021, previa que os interessados contestassem a avaliação preliminar até 11 de fevereiro, cinco dias úteis após ser conhecido o relatório, mas foi entretanto prorrogado por mais 10 dias úteis, prazo que terminou na sexta-feira passada.

Recorde-se que o Governo anunciou que a Tejo Energia SA, EDPR SGPS, GreenVolt, Endesa SA, Brookfield Ltd & Bondalti SA e Voltalia SA foram as seis empresas que concorreram à atribuição do ponto de ligação à rede da central do Pego. A informação foi revelada pelo Ministério do Ambiente.

De acordo com o programa de concurso “serão privilegiadas propostas que se distingam ao nível da criação de valor económico para a região, partilhem eletricidade renovável produzida com o município de Abrantes, financiem programas de formação e reconversão profissional, a manutenção dos postos de trabalho existentes e que impliquem um menor hiato temporal entre o término da atividade da central a carvão e o novo projeto”. E o adjudicatário terá ainda de fixar a sua sede social no concelho, assim como operacionalizar uma zona piloto destinada às novas tecnologias de Investigação e Desenvolvimento (I&D) de energias renováveis”.

Recorde-se que a central termoelétrica do Pego é o maior centro produtor nacional de energia, com uma potência instalada de 628 megawatts (MW) na central a carvão, e de 800 MW na central a gás, que prosseguirá em atividade, com contrato válido até 2035.