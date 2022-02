Combustíveis. Preços dispararam 11% em dois anos

Numa altura, em que ambos os combustíveis deverão subir, a partir desta segunda-feira, dois cêntimos por litro, passando a gasolina simples 95 a custar cerca de 1,834 euros por litro, enquanto o preço do diesel simples sobe para 1,675 euros por litro.





Os preços do gasóleo e da gasolina subiram 11,1% e os do gás 7,2% nos últimos dois anos, segundo os dados do INE analisados pela Lusa.

No período considerado, o preço do gás registou uma subida de 7,2%, tendo o da eletricidade avançado 4,4% e o dos combustíveis sólidos observado um agravamento de 6,9%.

Os valores, sentidos pelos consumidores cada vez que têm de abastecer o carro ou de pagar a conta da luz e do gás, não surpreendem Vítor Machado que, em declarações à Lusa, se manifestou convicto de que esta "pressão altista" dos preços da energia ainda vai durar, com o atual conflito no Leste da Europa a pressionar ainda mais os mercados.

