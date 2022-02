Efemérides de 28 de Fevereiro (2022)

2013 - Após oito anos de pontificado, Bento XVI torou-se há 9 no primeiro Papa a renunciar desde Gregório XII, em 1415.





1809 Foi assinado há 113 anos o Tratado de Aliança e Comércio entre Portugal e o Reino Unido, uma reafirmação da Velha Aliança, neste caso pretendendo ser um acordo contra o tráfico de escravos negros.

1904 Foi criado há 118 anos o Sport Lisboa, que se transformaria no Sport Lisboa e Benfica, em 1906, em ambos os casos com impulso decisivo de Cosme Damião (1885-1947).

1914 O personagem Charlot, criado e interpretado por Charlie Chaplin (1889-1977), apareceu pela primeira vez no cinema há 108 anos, em Between Showers (filme curto mudo feito nesse ano nos EUA).

1951 Foi criado há 71 anos, em pleno salazarismo, o Repartidor Nacional de Cargas, entidade que passou a gerir na altura a Rede Eléctrica portuguesa.

1969 Um sismo fortíssimo de magnitude de 7,3 na escala de Richter foi dramaticamente sentido há 73 anos em todo o território continental.

1972 O então advogado do Porto Francisco Sá Carneiro (1934-80), antigo deputado da Ala Liberal e futuro fundador-líder do PPD (hoje, PSD), confessou-se há 50 anos desiludido com a prometida abertura da "Primavera Marcellista", em entrevista à Flama.

1986 Foi assassinado há 36 anos o então primeiro-ministro sueco Olof Palme (n.1927), figura chave da social-democracia europeia, pioneiro do chamado Estado Social do pós-guerra – num crime nunca resolvido.

1991 Terminou há 31 anos a I Guerra do Golfo, com a vitória das Forças da coligação americana (ainda deixando Saddam Hisseuin, com Bush pai 1924-2018, em funções de Presidente entre 1989-93).

1998 Portugal entrou há 24 anos na lista dos países fundadores do Euro, que entrou em vigor em Janeiro seguinte para transferências e cheques, e em moeda a partir de 2002.

2014 O ex-ministro das Finanças de Passos Coelho, Vítor Gaspar (n.1960), foi nomeado há 8 anos para o cargo de diretor do departamento de Assuntos Orçamentais do FMI.

2019 O Governo de António Costa aprovou há 3 anos a nova Lei da Protecção Civil (ANEPC- Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil), que introduziu a profissionalização do sector e uma nova forma de designar os seus dirigentes.

2021 Hong Kong acusou há 1 ano 47 pessoas de "conspiração para cometer subversão", na mais severa implementação das suas novas leis de segurança impostas pela China.