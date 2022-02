Três homens constituídos arguidos por prática de jogo ilegal

Três homens, com idades compreendidas entre os 31 e os 40 anos, foram constituídos arguidos no dia 24 de fevereiro por exploração e prática de jogo ilegal, no concelho de Amarante.

No âmbito de uma ação de fiscalização, a Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu uma máquina e um tablet “utilizados para a prática de jogo ilegal e que estavam em funcionamento num local de acesso fácil ao público”.

A opração, que contou com a apreensão de cerca de 200 euros em numerário em dois locais distintos, decorreu em estabelecimentos de restauração e bebidas onde existiam suspeitas da prática de jogos ilegais.

Em comunicado, a autoridade revela que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Amarante, relembrando que “a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia”, sendo aconselhado estar atento aos sinais de adição. Assim, a GNR realiza “uma fiscalização contínua e presente” para “sinalizar as pessoas com esta dependência, e punir quem utiliza e explora, de forma descontrolada e dissimulada, este tipo de equipamentos ou promove jogos de fortuna ou azar”.