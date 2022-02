28 de fevereiro 2022 às 10:55

Jovem morto a tiro durante uma festa em Setúbal. Suspeito está em fuga

O incidente ocorreu entre as 2h00 e as 3h00 de domingo, tendo a PJ recolhido invólucros de vários disparos efetuados no local, que terão atingido apenas o jovem que acabou por morrer.