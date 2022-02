Arrendamento. Preço das casas em Portugal sobe em fevereiro pelo segundo mês consecutivo

Os preços das casas para arrendar em Portugal registaram uma subida de 0,7% no mês de fevereiro face ao mês anterior. Os dados foram revelados esta segunda-feira pelo índice de preços do idealista, que revela que arrendar casa tinha um custo de 10,9 euros por metro quadrado no final do mês de fevereiro deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 1,8%.

Por regiões, durante o mês em análise, os preços das casas para arrendar desceram em três regiões com destaque para o Algarve (-1,5%), Alentejo (-1,1%) e Região Autónoma da Madeira (-0,4%). Por outro lado, os preços subiram na Região Autónoma dos Açores (1,6%), Área Metropolitana de Lisboa (1,4%), Centro (1,1%) e Norte (0,5%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 12,6 euros por metro quadrado, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (9,8 euros por metro quadrado), Norte (9,4 euros por metro quadrado) e Região Autónoma da Madeira (9,2 euros por metro quadrado). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (6,6 euros por metro quadrado), o Alentejo (7,1 euros por metro quadrado) e a Região Autónoma dos Açores (7,2 euros por metro quadrado) que são as regiões mais baratas.

Numa análise aos distritos, os preços das casas para arrendar desceram em Vila Real (-3,6%), Viana do Castelo (-1,8%) e Faro (-1,5%). Segue-se Santarém (-1,5%), Aveiro (-0,8%), Castelo Branco (-0,7%), Setúbal (-0,4%), Ilha da Madeira (-0,4%) e Leiria (-0,2%).

Já as maiores subidas foram registadas em Coimbra (6,4%), Braga (4,5%), Viseu (3,1%), Lisboa (1,7%), Ilha de São Miguel (1,1%) e Porto (0,5%).

O idealista revela ainda que o ranking dos distritos mais caros para arrendar casa é liderado por Lisboa (13 euros por metro quadrado), seguido pelo Porto (10,1 euros por metro quadrado), Faro (9,8 euros por metro quadrado), Ilha da Madeira (9,2 euros por metro quadrado), Setúbal (9 euros por metro quadrado), Coimbra (7,5 euros por metro quadrado) e Ilha de São Miguel (7,1 euros por metro quadrado). Arrendar casa em Aveiro custa 7 euros por metro quadrado, em Braga 6,6 euros por metro quadrado e Leiria 6,3 euros por metro quadrado.

Os preços mais económicos encontram-se em Vila Real (4,5 euros por metro quadrado), Viseu (5 euros por metro quadrado), Santarém (5,2 euros por metro quadrado) Castelo Branco (5,8 euros por metro quadrado) e Viana do Castelo (6,2 euros por metro quadrado).

Uma análise mais detalhada às capitais de distrito permitiu ao idealista perceber que o preço de arrendamento em janeiro desceu apenas em quatro capitais de distrito, com Aveiro (-3,4%) a liderar a lista. Segue-se Santarém (-1,2%), Viana do Castelo (-0,6%) e Leiria (-0,1%). Por outro lado, os preços aumentaram em Coimbra (8,2%), Lisboa (1,9%), Braga (1,8%), Funchal (1,7%), Setúbal (1,7%), Castelo Branco (0,6%), Porto (0,6%), Viseu (0,5%) e Faro (0,1%).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 13,8 euros por metro quadrado. Porto (11 euros por metro quadrado) e Funchal (9,8 euros por metro quadrado) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Já as cidades mais económicas são Castelo Branco (5 euros por metro quadrado), Santarém (5,3 euros por metro quadrado), Viseu (5,3 euros por metro quadrado), Viana do Castelo (5,9 euros por metro quadrado) e Leiria (6 euros por metro quadrado).