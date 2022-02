Selena Gomez fica de joelhos em plena passadeira vermelha

Selena Gomez caiu na passadeira vermelha dos SAG Awards, que decorreram este domingo na Califórnia, nos EUA.

A cantora de 29 anos tropeçou e ficou de joelhos em frente aos fotógrafos.

De maneira a impedir que isso voltasse a acontecer, a artista decidiu tirar os sapatos e assistir à cerimónia descalça, tendo mesmo subido ao palco para receber um prédio desta maneira.

Leave it to Selena Gomez to make even slipping on the red carpet look good https://t.co/7JzhcPAuQp pic.twitter.com/buTnCE8vJf