Cate Blanchett causa furor com o seu vestido no SAG Awards

O SAG Awards, os prémios anuais promovidos pela Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists com intuito de reconhecer desempenhos excepcionais no cinema e na televisão, contou no domingo passado com a presença de Cate Blanchett de uma forma elegante e obscura.

A atriz, de 52 anos de idade, levou um vestido comprido da Armani Privé, todo preto e com um decote único, profundamente afundado, e foi indicada pelo seu papel coadjuvante no filme "Nightmare Alley".

Escusado será dizer que a beleza do vestido de Privé fez com que os fãs fossem à loucura nas redes sociais, principalmente com as fotos do tapete vermelho de Blanchett.

"Quando todas as pessoas, incluindo Hanne Hathaway e a Adele, disseram que iriam ficar homossexuais por Cate Blanchett eu compreendo. Quem é que não iria???", disse um utilizador através do Twitter. "O meu maxilar está no chão", diz ainda outro utilizador.

Mas não é só o vestido: a estrela sensação penteou o seu cabelo em ondas elegantes, usando nos seus lábios um batom rosa pêssego para contrariar o seu vestido preto, profundo. Nas jóias, a elegência não era pouca. Blanchett usou jóias volumosas de Pomellato, incluindo alguns anéis de pedra de grandes dimensões e um par de brincos que namoram o preto e o branco.

O fato, intimidante e estiloso, foi uma escolha perfeita para prestar homenagem ao seu papel no "Nightmare Alley", que Blanchett descreveu, ao jornal The New Indian Express, como tendo "todas as alegrias e emoções de um noir, mas é realmente contemporâneo e tão bonito".