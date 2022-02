Mais de 400 advogados portugueses oferecem ajuda "pro bono" a ucranianos

"É expectável que a expressiva adesão dos advogados portugueses à causa ucraniana continue em crescendo", lia-se numa nota divulgada pela OA, adiantando que será disponibilizada uma plataforma na Internet com os dados e contactos profissionais para "agilizar o auxílio legal a quem dele necessitar".





Mais de 400 advogados portugueses mostraram-se disponíveis nas últimas 24 horas para oferecer ajuda legal "pro bono" a cidadãos ucranianos, revelou esta segunda-feira um comunicado da Ordem dos Advogados (OA), que criou uma "task force" com esse objetivo.

O organismo liderado pelo bastonário Menezes Leitão vai trabalhar em conjunto com a sua congénere daquele país, a Associação Nacional de Advogados da Ucrânia, e a Embaixada da Ucrânia em Portugal, com o objetivo de garantir uma resposta às questões jurídicas que a guerra com a Ucrânia possa criar.

"É expectável que a expressiva adesão dos advogados portugueses à causa ucraniana continue em crescendo", lia-se numa nota divulgada pela OA, adiantando que será disponibilizada uma plataforma na Internet com os dados e contactos profissionais para "agilizar o auxílio legal a quem dele necessitar".