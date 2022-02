O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou hoje o pedido de adesão à União Europeia.

É um “momento histórico” para a Ucrânia, disse o Presidente, pelo Twitter.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.



This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc